В Перми спецслужбы оцепили улицу в Закамске из-за подозрительной сумки

Полиция и другие экстренные службы оцепили сегодня утром улицу Маршала Рыбалко. Причиной стала подозрительная сумка, которую оставили недалеко от остановки «Парк культуры». На неё обратила внимание бдительная жительница Закамска, которая тут же позвонила в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, правоохранители и сотрудники спецслужб сразу же выехали по указанному адресу.

«Сумку осмотрели, никакой опасности для жизни и здоровья она не представляет», — добавили в полиции.

Как сообщают очевидцы, в результате оцепления на улице Маршала Рыбалко возникла пробка.