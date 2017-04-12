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12:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани водитель сбил мужчину на зебре и скрылся с места ДТП

В результате пешеход получил ушиб ноги.

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). В Казани сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Инцидент произошел 11 апреля в 12.35 напротив дома № 34 по улице Волгоградской. Водитель неустановленного пока автомобиля сбил 22-летнего парня, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получил ушиб ноги, а водитель скрылся с места ДТП.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам: (843) 5−333−848, 5−333−851.

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