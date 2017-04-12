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11:46 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале мужчина украл у пенсионерки продукты и поджег дом

В коллективном саду вблизи Нижнего Тагила мужчина украл продукты в пенсионерки и поджег дом. Задержать предполагаемого преступника удалось местным жителям. Ущерб, нанесенный пенсионерке, составил полмиллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, ранним утром 10 апреля председатель коллективного сада «Старатель-1» сообщил по телефону участковому уполномоченному, что вместе с другими садоводами удерживает подозрительного человека, который может быть причастен к поджогу дома. Участковый незамедлительно подъехал на место происшествия и вызвал следственно-оперативную группу, а сам доставил подозреваемого в отдел полиции № 16 для разбирательства.

В дальнейшем сотрудники полиции установили полную картину произошедшего. В ту ночь нетрезвый мужчина, взломав двери, проник в один из садовых домиков коллективного товарищества, принадлежащей 73-летней пенсионерке, где смог поживиться только продуктами. Покидая жилище, злоумышленник прямо в доме бросил окурок сигареты, а сам предпринял попытку забраться в соседний дом в надежде на более ценную добычу.

Садоводы, заметившие возгорание, тут же вызвали сотрудников МЧС. Пока огнеборцы тушили пожар, бдительные граждане заметили неподалеку незнакомца, пытавшегося незаметно скрыться, задержали его и сообщили в полицию.

Задержанным оказался ранее не судимый безработный 40-летний житель поселка Старатель. Своими действиями, в результате которых садовый домик выгорел полностью, он причинил пенсионерке ущерб в размере 500 тыс.руб. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Кража с незаконным проникновением в жилище» и «Умышленное повреждение чужого имущества». В совокупности совершенных общественно-опасных деяний ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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