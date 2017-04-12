На Среднем Урале мужчина украл у пенсионерки продукты и поджег дом

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, ранним утром 10 апреля председатель коллективного сада «Старатель-1» сообщил по телефону участковому уполномоченному, что вместе с другими садоводами удерживает подозрительного человека, который может быть причастен к поджогу дома. Участковый незамедлительно подъехал на место происшествия и вызвал следственно-оперативную группу, а сам доставил подозреваемого в отдел полиции № 16 для разбирательства.

В дальнейшем сотрудники полиции установили полную картину произошедшего. В ту ночь нетрезвый мужчина, взломав двери, проник в один из садовых домиков коллективного товарищества, принадлежащей 73-летней пенсионерке, где смог поживиться только продуктами. Покидая жилище, злоумышленник прямо в доме бросил окурок сигареты, а сам предпринял попытку забраться в соседний дом в надежде на более ценную добычу.

Садоводы, заметившие возгорание, тут же вызвали сотрудников МЧС. Пока огнеборцы тушили пожар, бдительные граждане заметили неподалеку незнакомца, пытавшегося незаметно скрыться, задержали его и сообщили в полицию.