В Альметьевском районе из реки спасатели достали тело мужчины

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). 11 марта в Альметьевском районе в реке было обнаружено тело мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне около двух часов дня возле моста в реке Степной Зай обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками сильного разложения. Сотрудники поисково-спасательного поста из Альметьевска достали тело и передали его полицейским. По некоторым данным, погибший — 27-летний житель Альметьевска, котороый пропал еще в октябре прошлого года.

Обстоятельства случившегося и личность мужчины устанавливают полицейские.