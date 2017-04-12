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12:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевском районе из реки спасатели достали тело мужчины

По некоторым данным, не исколочено, что погибший является без вести пропавшим 27-летним жителем Альметьевска.

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). 11 марта в Альметьевском районе в реке было обнаружено тело мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне около двух часов дня возле моста в реке Степной Зай обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками сильного разложения. Сотрудники поисково-спасательного поста из Альметьевска достали тело и передали его полицейским. По некоторым данным, погибший — 27-летний житель Альметьевска, котороый пропал еще в октябре прошлого года.

Обстоятельства случившегося и личность мужчины устанавливают полицейские.

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