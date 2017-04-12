В Альметьевском районе из реки спасатели достали тело мужчины
По некоторым данным, не исколочено, что погибший является без вести пропавшим 27-летним жителем Альметьевска.
По некоторым данным, не исколочено, что погибший является без вести пропавшим 27-летним жителем Альметьевска.
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). 11 марта в Альметьевском районе в реке было обнаружено тело мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне около двух часов дня возле моста в реке Степной Зай обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками сильного разложения. Сотрудники
Обстоятельства случившегося и личность мужчины устанавливают полицейские.