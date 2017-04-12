Полиция Иркутской области ищет знакомых потерявшей память женщины
Жителей Иркутской области просят помочь опознать личность женщины, которая потеряла память.
Жителей Иркутской области просят помочь опознать личность женщины, которая потеряла память.
Жителей Иркутской области просят помочь опознать личность женщины, которая потеряла память. Как 12 апреля 2017 года сообщила
Полиция обращается к гражданам, узнавшим в женщине свою знакомую или родственницу, звонить в полицию по телефонам 02, (83952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев) или (83952) 216021 (Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области).