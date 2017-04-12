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12:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Полиция Иркутской области ищет знакомых потерявшей память женщины

Жителей Иркутской области просят помочь опознать личность женщины, которая потеряла память.

Источник: 38.мвд.рф

Жителей Иркутской области просят помочь опознать личность женщины, которая потеряла память. Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина называет себя Мариной Борисовной Арсентьевой и сейчас находится в городе Костанае Республики Казахстан. Как она там оказалась, не помнит. Также женщина не помнит, как ее зовут на самом деле и кто ее родственники. На территории России ее видели последний раз в декабре 2016 года в городе Челябинске.

Полиция обращается к гражданам, узнавшим в женщине свою знакомую или родственницу, звонить в полицию по телефонам 02, (83952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев) или (83952) 216021 (Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области).

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