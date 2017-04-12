Рецидивиста, натравившего питбуля на подростка, отправили в колонию

В Сосновском районе (Челябинская область) местного жителя, натравившего бойцовского пса на парня, отправили в колонию — ранее мужчина уже был судим за изготовление оружия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Инцидент произошел 3 мая 2016 года в поселке Полевой. «Установлено, что мужчина придрался к шедшему по улице незнакомому подростку, вступил с ним в конфликт и беспричинно пять раз ударил кулаком по лицу. После этого натравил на мальчика свою собаку — американского питбультерьера по кличке Тина», — рассказали в прокуратуре.

Услышав команду «Фас», животное вцепилось в правую руку мальчика, а подсудимый в этот момент опрокинул пострадавшего на землю и еще несколько раз ударил его. Затем преступник подвел собаку к голове парня и приказал: «Грызи», — после чего животное вцепилось в потерпевшего.

Парень получил тяжелые травмы: скальпированную рану лобно-теменно-затылочной области; рану правой височно-теменной области; легкий ушиб головного мозга, а также ссадины на конечностях.

Суд признал 55-летнего жителя района виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Учитывая, что преступление совершено в период условного срока, суд назначил мужчине четыре года колонии-поселения со штрафом 110 тыс. рублей. В пользу потерпевшего взыскано 200 тыс. рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Ранее местного жителя судили за незаконное изготовление и хранение оружия.