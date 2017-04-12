В Краснодаре машина врезалась в остановку, пострадали три человека

Авария произошла около дома № 105 на улице Северной. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ выезжал с прилегающей территории, не справился с управлением и врезался в остановку, рекламный щит и забор, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Пострадали пятилетний ребенок, его 27 летняя мать и 67-летняя женщина. Проводится проверка.