В Краснодаре машина врезалась в остановку, пострадали три человека
В Краснодаре 12 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины и ребенок.
В Краснодаре 12 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины и ребенок.
Авария произошла около дома № 105 на улице Северной. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ выезжал с прилегающей территории, не справился с управлением и врезался в остановку, рекламный щит и забор, сообщили порталу Юга.ру в
Пострадали пятилетний ребенок, его 27 летняя мать и 67-летняя женщина. Проводится проверка.