Скончался пострадавший при взрыве в метро Петербурга
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек, в больнице скончался пациент, находившийся в тяжелом состоянии.
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек, в больнице скончался пациент, находившийся в тяжелом состоянии.
Как сообщила «Интерфаксу»
Пациент находился в клинике
В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.