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12:05 (мск), источник: Интерфакс

Скончался пострадавший при взрыве в метро Петербурга

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек, в больнице скончался пациент, находившийся в тяжелом состоянии.

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фотографий

Как сообщила «Интерфаксу» вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, еще один пострадавший скончался в среду.

Пациент находился в клинике Военно-Медицинской академии.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

Комментарии
3
Сергей Саморуков
Это плоды религиозной вакханалии в стране , которую активно поддерживает Власть . Жаль , что гибнут безвинные люди , а не организаторы мракобесия .
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Сергей Донцов
царство небесное
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Михаил
Печально...
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