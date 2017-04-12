Скончался пострадавший при взрыве в метро Петербурга

Как сообщила «Интерфаксу» вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, еще один пострадавший скончался в среду.

Пациент находился в клинике Военно-Медицинской академии.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.