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12:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Подсудимые по делу «банды Тропиканки» готовятся выступить с последним словом

Процесс по делу «банды Тропиканки», поставившей убийства в Свердловской области на поток, близится к завершению.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в следующий понедельник, 17 апреля, подсудимые выступят с последним словом. Затем будет назначена дата оглашения приговора, после чего судья удалится в совещательную комнату.

Напомним, на скамье подсудимых четверо: Наталья Глаголева, Светлана Степенько, Илья Муравьев и Вячеслав Неглец. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство двух лиц и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрытия другого преступления». Жители поселка Нейво-Шайтанск, где были совершены преступления, называли Степенько «Тропиканкой».

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