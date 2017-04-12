Подсудимые по делу «банды Тропиканки» готовятся выступить с последним словом
Процесс по делу «банды Тропиканки», поставившей убийства в Свердловской области на поток, близится к завершению.
Процесс по делу «банды Тропиканки», поставившей убийства в Свердловской области на поток, близится к завершению.
Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в следующий понедельник, 17 апреля, подсудимые выступят с последним словом. Затем будет назначена дата оглашения приговора, после чего судья удалится в совещательную комнату.
Напомним, на скамье подсудимых четверо: Наталья Глаголева, Светлана Степенько, Илья Муравьев и Вячеслав Неглец. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство двух лиц и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрытия другого преступления». Жители поселка