Полицейские нашли водителя, сбившего воронежца на зебре у Памятника Славы

Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 апреля на Московском проспекте у Памятника Славы. 21-летний парень переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, когда на него налетело авто. От полученных травм пешеход скончался на месте. А водитель, не сбавляя скорость, скрылся.

Очевидцы утверждали, что парня сбил автомобиль «Тойота Ленд Крузер». И в итоге его всё-таки нашли в Рамонском районе. За рулём оказался 31-летний воронежец.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело.