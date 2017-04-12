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13:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Полицейские нашли водителя, сбившего воронежца на зебре у Памятника Славы

Полицейские нашли автомобилиста, который сбил молодого воронежца на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 апреля на Московском проспекте у Памятника Славы. 21-летний парень переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, когда на него налетело авто. От полученных травм пешеход скончался на месте. А водитель, не сбавляя скорость, скрылся.

Очевидцы утверждали, что парня сбил автомобиль «Тойота Ленд Крузер». И в итоге его всё-таки нашли в Рамонском районе. За рулём оказался 31-летний воронежец.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело.

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