Полицейские нашли водителя, сбившего воронежца на зебре у Памятника Славы
Полицейские нашли автомобилиста, который сбил молодого воронежца на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в
Полицейские нашли автомобилиста, который сбил молодого воронежца на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в
Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 апреля на Московском проспекте у Памятника Славы. 21-летний парень переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, когда на него налетело авто. От полученных травм пешеход скончался на месте. А водитель, не сбавляя скорость, скрылся.
Очевидцы утверждали, что парня сбил автомобиль «Тойота Ленд Крузер». И в итоге его
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело.