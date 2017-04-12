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12:55 (мск), источник: Om1.ru

Школьники избили и ограбили мужчину, который с ними выпивал

Лихи школьники утащили у мужчины телефон и банковскую карточку.

В Центральном округе полицейские задержали несколько школьников, подозреваемых в грабеже.
29-летний омич обратился в полицию с заявлением: его избили и украли телефон и все деньги с банковской карточки.

Оказалось, что ограбили его новые друзья. Той ночью мужчина на улице 27-ая Северная познакомился с подростками и выпивал с ними. Погуляв на улице, компания отправилась домой к одному из школьников на улицу Завертяева. Однако омич не знал, что подростки уже спланировали его ограбить — они подсмотрели пин-код, когда мужчина снимал деньги с карты в банкомате. Когда омич оказался в гостях в квартире на улице Завертяева и сильно напился, 16- и 15-летние подростки набросились на пьяного мужчину и избили его. Школьники забрали телефон и банковскую карту, после чего сняли все деньги.

Полиция установила личности всех подростков. Их поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних и возбудили уголовное дело за грабеж группой лиц по предварительному сговору — за это школьники могут на 7 лет попасть в тюрьму.

На мужчину, подавшего заявление, и школьников, полицейские составили протоколы за распитие алкоголя на улице. Более того, омич оштрафуют также за вовлечение подростков в употребление спиртного (ст. 6.10 КоАП РФ).

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