В Омске поймали шатающегося от алкоголя таксиста

«Из автомобиля, шатаясь, вышел водитель. Чтобы точно убедиться в его состоянии, молодые люди подошли к мужчине и спросили, не довезет ли он их до другой улицы. Водитель ответил согласием и стал снова садиться за руль», — сообщает пресс-служба омского УГИБДД.

После этого очевидцы попытались забрать у таксиста ключи от машины, однако мужчина лишь агрессивно отреагировал, закрыл автомобиль и попытался скрыться пешком. Его передвижения отследили свидетели, сообщив о случившемся в полицию. В результате водителя задержали возле речного порта.

Оказалось, что 28-летний мужчина был лишен водительских прав и уже трижды привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. На этот раз он отказался проходить медосвидетельствование, и теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.