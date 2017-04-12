В Омске поймали шатающегося от алкоголя таксиста
Вчера, 11 апреля, около полуночи в районе дома № 22 на улице Ленина автомобиль такси наехал на бордюр и резко остановился, что привлекло внимание находившихся рядом молодых людей.
Вчера, 11 апреля, около полуночи в районе дома № 22 на улице Ленина автомобиль такси наехал на бордюр и резко остановился, что привлекло внимание находившихся рядом молодых людей.
«Из автомобиля, шатаясь, вышел водитель. Чтобы точно убедиться в его состоянии, молодые люди подошли к мужчине и спросили, не довезет ли он их до другой улицы. Водитель ответил согласием и стал снова садиться за руль», — сообщает
После этого очевидцы попытались забрать у таксиста ключи от машины, однако мужчина лишь агрессивно отреагировал, закрыл автомобиль и попытался скрыться пешком. Его передвижения отследили свидетели, сообщив о случившемся в полицию. В результате водителя задержали возле речного порта.
Оказалось, что 28-летний мужчина был лишен водительских прав и уже трижды привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. На этот раз он отказался проходить медосвидетельствование, и теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
Кроме того, будет проведена проверка таксомоторной организации, которой принадлежит попавший инцидент автомобиль.