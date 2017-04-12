Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12:57 (мск), источник: СуперОмск

В Омске поймали шатающегося от алкоголя таксиста

Вчера, 11 апреля, около полуночи в районе дома № 22 на улице Ленина автомобиль такси наехал на бордюр и резко остановился, что привлекло внимание находившихся рядом молодых людей.

«Из автомобиля, шатаясь, вышел водитель. Чтобы точно убедиться в его состоянии, молодые люди подошли к мужчине и спросили, не довезет ли он их до другой улицы. Водитель ответил согласием и стал снова садиться за руль», — сообщает пресс-служба омского УГИБДД.

После этого очевидцы попытались забрать у таксиста ключи от машины, однако мужчина лишь агрессивно отреагировал, закрыл автомобиль и попытался скрыться пешком. Его передвижения отследили свидетели, сообщив о случившемся в полицию. В результате водителя задержали возле речного порта.

Оказалось, что 28-летний мужчина был лишен водительских прав и уже трижды привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. На этот раз он отказался проходить медосвидетельствование, и теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Кроме того, будет проведена проверка таксомоторной организации, которой принадлежит попавший инцидент автомобиль.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь