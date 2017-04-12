В Ростовской области осудили чиновников-вымогателей

Как установил суд, детская городская больница Волгодонска и строительная организация заключили договор на капремонт зданий инфекционного отделения, на общую сумму более 55 миллионов рублей.

После подписания всех актов о выполнении работ, Костромина по указанию Кулягина потребовала от главного инженера строительной организации передать 1 миллион 320 тысяч рублей за возможность продолжения работ на другом муниципальном объекте. Кроме того, она дала указание сотрудникам своего отдела усилить контроль за строительными работами этой компании, фактически поставив ее под пресс. До тех пор пока она не выплатит указанную сумму.

Главный инженер строительной организации, в свою очередь, обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Приговором суда, еще не вступившем в силу, Кулягину назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере около семи миллионов рублей. Костроминой — восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом более одного миллиона рублей.