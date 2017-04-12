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13:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовской области осудили чиновников-вымогателей

Волгодонский городской суд признал виновными директора муниципального казенного учреждения «Департамент строительства» Максима Кулягина в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Осуждена также и его пособница — начальник отдела строительного контроля Татьяна Костромина.

Источник: AP 2017

Как установил суд, детская городская больница Волгодонска и строительная организация заключили договор на капремонт зданий инфекционного отделения, на общую сумму более 55 миллионов рублей.

После подписания всех актов о выполнении работ, Костромина по указанию Кулягина потребовала от главного инженера строительной организации передать 1 миллион 320 тысяч рублей за возможность продолжения работ на другом муниципальном объекте. Кроме того, она дала указание сотрудникам своего отдела усилить контроль за строительными работами этой компании, фактически поставив ее под пресс. До тех пор пока она не выплатит указанную сумму.

Главный инженер строительной организации, в свою очередь, обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Приговором суда, еще не вступившем в силу, Кулягину назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере около семи миллионов рублей. Костроминой — восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом более одного миллиона рублей.

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