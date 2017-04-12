На Дону пограничники перекрыли канал незаконной миграции

— В период разработки канала незаконной миграции задержаны его организаторы, изъято порядка 100 паспортов граждан среднеазиатских республик СНГ и Украины, а также 200 печатей различных государственных и медицинских учреждений, — сообщили «РГ» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Кроме того, у преступной группы были найдены бланки разрешений на работу и медицинских справок для получения патентов и видов на жительство. Часть изъятых документов уже были заполнены и готова к выдаче.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, организаторы и участники противоправной деятельности могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает до семи лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

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