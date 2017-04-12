В Пермском крае маленькая девочка спасла маму от пьяного сожителя

Житель Горнозаводска осуждён за угрозу убийством сожительнице. 37-летний мужчина в январе этого года набросился на любимую. Пьяный сожитель схватил девушку за горло, сжал его и стал бить её по голове, выкрикивая, что убьёт.

«Свидетелем преступления стала несовершеннолетняя дочь потерпевшей, которая испугавшись за жизнь матери вызвала полицию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские быстро приехали к дому и задержали буйного мужчину. В дежурной части он признался во всём. По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы.