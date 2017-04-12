В Башкирии сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки
В Башкирии в отношении 46-летнего инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
В Башкирии в отношении 46-летнего инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
Как сообщает
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.
— Сейчас руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. Сотрудник ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Непосредственному руководителю сотрудника объявлено неполное служебное соответствие, — прокомментировали в