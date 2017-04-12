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13:04 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки

В Башкирии в отношении 46-летнего инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, 17 февраля 2017 года он потребовал денежное вознаграждение у водителя, которые не смог предъявить ему водительские права и которого подозревали в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель передал инспектору 10 тысяч рублей и не был направлен на медицинское освидетельствование.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

— Сейчас руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. Сотрудник ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Непосредственному руководителю сотрудника объявлено неполное служебное соответствие, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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