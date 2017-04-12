В Башкирии сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, 17 февраля 2017 года он потребовал денежное вознаграждение у водителя, которые не смог предъявить ему водительские права и которого подозревали в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель передал инспектору 10 тысяч рублей и не был направлен на медицинское освидетельствование.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.