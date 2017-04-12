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13:38 (мск), источник: Фонтанка

Дмитриева пожаловалась губернатору Петербурга на снег

Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

За запрос проголосовали депутаты ЗакСа 12 апреля, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Как отметила на заседании парламента города депутат от «Партии Роста», ранее вице-губернатор Николай Бондаренко не ответил на ее вопросы. В том числе, о нормативах на уборку, длина дорог и количестве используемой техники.

Эти вопросы задавались не случайно — система уборки снега в городе отсутствует, она не обеспечена ни уборочной техникой, ни рабочей силой.
Оксана Дмитриева
Депутат ЗакСа от «Партии Роста»

«Единственная надежда господина Бондаренко — со снегом будет бороться Гидрометцентр. Снег, само собой, растает, в яркий солнечный день о нем никто не вспомнит, но в следующую зиму он выпадет снова, а системы уборки как не было, так и нет», — отметила она, добавив, что 12 апреля как раз пошёл снег.

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