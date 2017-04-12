Дмитриева пожаловалась губернатору Петербурга на снег
Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге.
Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге.
За запрос проголосовали депутаты ЗакСа 12 апреля, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Как отметила на заседании парламента города депутат от «Партии Роста», ранее
Эти вопросы задавались не случайно — система уборки снега в городе отсутствует, она не обеспечена ни уборочной техникой, ни рабочей силой.
«Единственная надежда господина Бондаренко — со снегом будет бороться Гидрометцентр. Снег, само собой, растает, в яркий солнечный день о нем никто не вспомнит, но в следующую зиму он выпадет снова, а системы уборки как не было, так и нет», — отметила она, добавив, что 12 апреля как раз пошёл снег.