Дмитриева пожаловалась губернатору Петербурга на снег

Как отметила на заседании парламента города депутат от «Партии Роста», ранее вице-губернатор Николай Бондаренко не ответил на ее вопросы. В том числе, о нормативах на уборку, длина дорог и количестве используемой техники.

Эти вопросы задавались не случайно — система уборки снега в городе отсутствует, она не обеспечена ни уборочной техникой, ни рабочей силой.

«Единственная надежда господина Бондаренко — со снегом будет бороться Гидрометцентр. Снег, само собой, растает, в яркий солнечный день о нем никто не вспомнит, но в следующую зиму он выпадет снова, а системы уборки как не было, так и нет», — отметила она, добавив, что 12 апреля как раз пошёл снег.