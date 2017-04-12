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13:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Полицейский спас из горящего дома в Зиме 6-летнюю девочку

Полицейский спас шестилетнюю девочку из пожара в деревянном доме в городе Зима.

Полицейский спас шестилетнюю девочку из пожара в деревянном доме в городе Зима. Как 12 апреля сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России, инцидент произошел 1 апреля, когда в частном секторе по улице Ленина загорелся жилой дом. По предварительной версии пожарных, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В этот момент полицейский Алексей Шилков шел в школу за сыном. На подоконнике одного из домов сидела девочка, стучала в окно и просила о помощи. Подойдя ближе, он увидел, что через щели в окнах дома идет дым, и бросился на помощь. Прорвавшись в дом сквозь клубы едкого дыма, Алексей добрался до окна, где сидела девочка, поднял ее на руки, схватил попавшуюся под руки одежду, и вместе с ней выскочил из дома на улицу. Убедившись, что с девочкой все в порядке, помог ей одеться, вызвал пожарную часть и вернулся в дом, чтобы попытаться ликвидировать очаг возгорания. Дым и огонь охватили весь дом, попытка оказалась безуспешной.

Прапорщик полиции Алексей Шилков проходит службу в органах внутренних дел с 2005 года, в настоящее время занимает должность командира ППСП Линейного отделения полиции на ст. Зима. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3 степени, грамотой президента Российской Федерации, женат, воспитывает двоих детей.

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