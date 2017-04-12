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13:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два студента украли 16 ноутбуков из школы в Усть-Илимске

Два студента украли 16 ноутбуков из школы в Усть-Илимске.

Два студента украли 16 ноутбуков из школы в Усть-Илимске. Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне утром в дежурную часть полиции поступило заявление от директора одной из школ, который сообщил о том, что из кабинета информатики исчезла техника.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, просмотрели записи камер наружного видеонаблюдения, установленных на здании школы, и пришли к выводу, что злоумышленники пытались ввести следствие в заблуждение. Они сымитировали побег через окно, оставив его открытым, однако на самом деле вынесли похищенное имущество в спортивных сумках через основной выход.

В дальнейшем сыщикам удалось установить личность обоих подозреваемых, которые сразу после совершения кражи выехали в Иркутск. Ими оказались 19-летние студенты одного из иркутских учебных заведений, проживающие в Усть-Илимске. Автомобиль с подозреваемыми остановили на улице Советской совместный экипаж сотрудников ДПС и ППС. Полицейские доставили молодых людей в отдел полиции, где они вскоре дали признательные показания. Все похищенные ноутбуки обнаружены и изъяты в Усть-Илимске. В ближайшее время электронная техника будет возвращена законным владельцам.

Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовное кодекса Российской Федерации «кража, совершённая в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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