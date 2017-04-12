Мужчина упал в 9-метровый колодец

В Троицке, в районе «Степные Зори», 11 апреля спасатели доставали мужчину из 9-метрового колодца, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Уточняется, что 49-летний местный житель полез в колодец за оторвавшимся насосом. Однако сорвался и упал. При падении он сломал ногу. Супруга пострадавшего вызвала скорую помощь и спасателей.

«Прибыв на место, сотрудники Троицкого спасотряда областной службы при помощи альпинистского снаряжения извлекли мужчину из колодца и передали медикам. Предположительно пострадавший получил перелом ноги», — рассказали в ведомстве.