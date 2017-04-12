Полиция задержала 29-летнюю калининградку с героином

Полицейские задержали 29-летнюю калининградку по подозрению в хранении героина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Операцию по задержанию полицейские провели на парковке у торгового центра, расположенного на Советском проспекте. У подозреваемой оперативники изъяли героин общей массой 2,41 грамма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков».