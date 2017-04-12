Житель Соликамска угнал у знакомой иномарку

В тот же день оперативники нашли машину поврежденной на другом конце города. По «горячим следам» был задержан подозреваемый — знакомый автомобилистки.

Задержанный мужчина признался в угоне. Он рассказала, что накануне выпивал спиртное вместе с хозяйкой. Когда она уснула, прикамец решил покататься на иномарке. В ходе поездки он попал в ДТП, бросил машину и скрылся.

По факту угона было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем рассмотрел суд. Прикамца признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, он должен возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 575 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.