Против петербуржца возбудили дело за стрельбу по сотруднику ДПС

Как сообщили 12 апреля в пресс-службе городского Следственного комитета, дело возбуждено по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Раненый в ногу сотрудник ДПС сейчас находится в больнице.

Как ранее писала «Фонтанка», вечером 9 апреля экипаж ДПС заметил у дома № 18 по Салтыковской дороге странный BMW, за рулем которого оказалась женщина 28 лет. Она и её 32-летний пассажир оказались нетрезвы. Последнего обозлило оформление нарушения ПДД, и мужчина взялся за травматический пистолет, который направил в сторону полицейского. Прозвучал выстрел. Позже выяснилось, что автоледи была лишена прав и ранее судима. Её спутник также неоднократно осуждался за хранение наркотиков.