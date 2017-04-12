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13:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Неадекватный уралец «истоптал» с десяток машин на Сортировке

Усмирять буйного гражданина приехала полиция.

Буйный житель Екатеринбурга минувшей ночью бегал по крышам машин на Сортировке, сообщили 12 апреля «АиФ-Урал» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Происшествие случилось на улице Конотопской, 5. Уралец начал «танцевать» на автомобилях, прыгая с крыши на крышу. В итоге он замял несколько машин. Усмирять буйного молодого человека пришлось жильцам дома. Также на место происшествия была вызвана полиция.

По словам жильцов, мужчина находился в неадекватном состоянии, скорее всего он употреблял наркотики. Некоторые из жителей, чьи автомобили пострадали, написали заявление в полицию.

В полиции рассказали, что задержанным оказался мужчина 1985 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это далеко не первый случай в Екатеринбурге появления на улицах неадекватных людей. Так в прошлом году молодой человек набросился на незнакомую девушку. Он просунул руки в окно и принялся ее душить. Пытаясь вырваться, девушка включила заднюю передачу и поехала назад. После этого на помощь автомобилистке поспешили очевидцы происшествия, которые задержали неадекватного мужчину до приезда сотрудников полиции.

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