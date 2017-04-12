Неадекватный уралец «истоптал» с десяток машин на Сортировке

Буйный житель Екатеринбурга минувшей ночью бегал по крышам машин на Сортировке, сообщили 12 апреля «АиФ-Урал» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Происшествие случилось на улице Конотопской, 5. Уралец начал «танцевать» на автомобилях, прыгая с крыши на крышу. В итоге он замял несколько машин. Усмирять буйного молодого человека пришлось жильцам дома. Также на место происшествия была вызвана полиция.

По словам жильцов, мужчина находился в неадекватном состоянии, скорее всего он употреблял наркотики. Некоторые из жителей, чьи автомобили пострадали, написали заявление в полицию.