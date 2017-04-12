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13:59 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае осудили телефонного мошенника

Лысьвенский городской суд вынес обвинительный приговор 28-летнему гражданину, который привлекался к уголовной ответственности 14 раз. Он признан виновным в совершении трех мошенничеств в отношении пенсионеров.

Летом 2016 года в полицию Лысьвы обратилась 74-летняя женщина. На стационарный телефон ей позвонил неизвестный и представился следователем. Он сообщил, что ее племянник попал в ДТП, и теперь нужны деньги, чтобы все уладить. Пенсионерка решила помочь родственнику и согласилась на условия звонившего. Потом она передала указанную сумму приехавшему к ней молодому человеку. Через какое-то время женщина позвонила родственникам и поняла, что стала жертвой мошенничества.

Через два дня в полицию с похожей ситуацией обратилась 69-летняя жительница Лысьва. Звонивший сказал ей, что внук пенсионерки попал в беду, нужны деньги. Женщина передала мошеннику 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изобличили подозреваемого. Им оказался 28-летний молодой человек, ранее неоднократно судимый. В ходе расследования была установлена его причастность к еще одному аналогичному преступлению.

Все три факта мошенничества прикамец совершил, отбывая наказание в одной из исправительных колоний региона. К потерпевшим за деньгами подъезжал знакомый 28-летнего злоумышленника, который не знал о преступной деятельности приятеля.

Мошенника приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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