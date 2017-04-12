Пьяная омичка вывалилась из такси, заставляя водителя проехать по бездорожью
В пятницу, 7 апреля, на Старой Московке в районе остановки «Вагоноремонтное депо» произошел конфликт между 47-летним таксистом и 43-летней пассажиркой.
В пятницу, 7 апреля, на Старой Московке в районе остановки «Вагоноремонтное депо» произошел конфликт между 47-летним таксистом и 43-летней пассажиркой.
Женщина вызывала машину от Безымянного переулка в поселок Дальний, однако до дома не доехала.
«Таксист пункта назначения, наверное, не знал — спросил у меня на половине дороги. Он сказал: «Я вас туда не повезу, там плохая дорога, выходите и все». На полдороги, ночью. Я отказалась.
Он, когда открывал дверь, ударил меня по лицу — синяк остался. Стал выпихивать, я задом начала выпадывать и схватилась за провода — регистратор и еще
При этом пассажирка утверждает, что дорога на вызвавшем конфликт участке нормальная. В свою очередь, 47-летний таксист говорит, что действительно вез данную женщину, однако телесных повреждений ей не причинял.
«Приехал на заказ, выходит девушка — я сразу понял, что она пьяная, невменяемая, в неадекватном состоянии. Я ее спросил: “Там, куда мы едем, там дорога есть, чтобы проехать?” Она говорит: “Там дороги нету, но ты меня все равно повезешь, я плачу деньги”. Я долго с ней перепираться не стал, остановился, начал разворачиваться. Она: “Куда ты попер?” Я говорю: “Тебя в милицию сейчас отвезу”. И тут она вообще взбесилась. Схватила планшет и бросила, давай вырывать провода из него, открыла дверь — ногами меня бьет двумя, а дверь открыта, сама и вывалилась из машины. Пока я вышел, обошел машину, она вскочила, отбежала в сторону. Я посмотрел в машине, чтобы не осталось ее вещей, чтоб еще меня в воровстве не обвинили. Там лежала косметика
Отметим, впоследствии женщина обратилась в больницу, где у нее зафиксировали закрытая