Пьяная омичка вывалилась из такси, заставляя водителя проехать по бездорожью

Женщина вызывала машину от Безымянного переулка в поселок Дальний, однако до дома не доехала.

«Таксист пункта назначения, наверное, не знал — спросил у меня на половине дороги. Он сказал: «Я вас туда не повезу, там плохая дорога, выходите и все». На полдороги, ночью. Я отказалась.

Он, когда открывал дверь, ударил меня по лицу — синяк остался. Стал выпихивать, я задом начала выпадывать и схватилась за провода — регистратор и еще что-то висело. Он меня ударил по руке и ногой выпихнул, я ударилась спиной и головой. Он вышел из машины и ко мне, а я вижу, что если буду лежать, то он дальше продолжит избиение, и побежала от него. У меня сумочка упала, он пнул сумочку, у меня все разлетелось, и деньги тоже, — приводят показания женщины омская полиция.

При этом пассажирка утверждает, что дорога на вызвавшем конфликт участке нормальная. В свою очередь, 47-летний таксист говорит, что действительно вез данную женщину, однако телесных повреждений ей не причинял.

«Приехал на заказ, выходит девушка — я сразу понял, что она пьяная, невменяемая, в неадекватном состоянии. Я ее спросил: “Там, куда мы едем, там дорога есть, чтобы проехать?” Она говорит: “Там дороги нету, но ты меня все равно повезешь, я плачу деньги”. Я долго с ней перепираться не стал, остановился, начал разворачиваться. Она: “Куда ты попер?” Я говорю: “Тебя в милицию сейчас отвезу”. И тут она вообще взбесилась. Схватила планшет и бросила, давай вырывать провода из него, открыла дверь — ногами меня бьет двумя, а дверь открыта, сама и вывалилась из машины. Пока я вышел, обошел машину, она вскочила, отбежала в сторону. Я посмотрел в машине, чтобы не осталось ее вещей, чтоб еще меня в воровстве не обвинили. Там лежала косметика какая-то, я выкинул на дорогу, сел и уехал. И больше ничего, я ее пальцем не трогал», — рассказал свою версию событий таксист.