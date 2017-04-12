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14:51 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде у Мамаева кургана перевернулся трактор

ЧП произошло в ходе работ по уборке территории.

12 апреля примерно в 12:00 на Второй продольной магистрали перед Мамаевым курганом перевернулся трактор. По сообщениям очевидцев, ЧП произошло в ходе работ по уборке территории — при перегрузке из погрузочного ковша машины в кузов самосвала мусора, собранного с обочины дороги.

Водитель трактора подъехал к борту КамАЗа со стороны крутого склона и не справился с управлением техникой. По счастливой случайности в этот момент рядом не было проезжающих мимо машин. Никто не пострадал — водитель погрузчика отделался легким испугом.

В результате инцидента в сторону центра города образовался небольшой транспортный затор. Движение нормализовалось после того, как трактор был поднят на колеса и освободил проезд.

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