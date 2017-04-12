В Гродно мужчина упал из окна здания УВД
По предварительной версии, житель Гродно покончил жизнь самоубийством.
По предварительной версии, житель Гродно покончил жизнь самоубийством.
О происшествии сообщили очевидцы, опубликовав информацию на гродненских сайтах. Чуть позже подробности инцидента озвучили милиционеры. Руководитель
— Гродненец 1963-го года рождения был приглашен в главное здание Управления внутренних дел по улице Академической для проведения полиграфического исследования. В отношении данного гражданина велась проверка. После окончания процедуры мужчина остался ожидать результатов в фойе четвертого этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен возле здания.
Место трагедии