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15:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гродно мужчина упал из окна здания УВД

По предварительной версии, житель Гродно покончил жизнь самоубийством.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

О происшествии сообщили очевидцы, опубликовав информацию на гродненских сайтах. Чуть позже подробности инцидента озвучили милиционеры. Руководитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко рассказал об инциденте:

— Гродненец 1963-го года рождения был приглашен в главное здание Управления внутренних дел по улице Академической для проведения полиграфического исследования. В отношении данного гражданина велась проверка. После окончания процедуры мужчина остался ожидать результатов в фойе четвертого этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен возле здания.

Место трагедии по-прежнему оцеплено, там работает следственная группа.

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