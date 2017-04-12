Мосгорсуд оставил экс-губернатора Белых в СИЗО

«Постановление Басманного суда о продлении в отношении Белых меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — огласила судья.
Доводы сторон
В жалобе защита просила апелляционную инстанцию отменить решение о содержании Белых под стражей и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО.
«Следствие мотивировало продление срока нахождения под стражей тяжестью предъявленного обвинения и особой общественной опасностью вменяемого преступления Белых, однако мы не согласны с квалификацией предъявленных обвинений — взятки не было», — отметил защитник.
«В уголовном деле есть показания свидетелей и результаты экспертиз, для чего были предназначены эти денежные средства», — добавил Грохотов.
Защита также приобщила к материалам дела выписной эпикриз о состоянии здоровья Белых. «У него появляются новые заболевания, которые раньше не проявляли себя, состояние его здоровья только ухудшается», — сказал адвокат.
Белых снова отверг все обвинения и попросил освободить его из следственного изолятора. «У меня не существует нормальной и полноценной работы с моими защитниками, а также нет возможности поправить свое здоровье в СИЗО. Угрозу для общества я не представляю», — сказал он.
Кроме того, экс-губернатор добавил, что уже не сможет воспрепятствовать расследованию, так как оно завершено.
В свою очередь представитель СК просила решение первой инстанции оставить в силе, считая его законным, обоснованным и мотивированным. «Оснований для удовлетворения жалобы защиты Белых отсутствуют», — отметила следователь.
Прокуратура полностью поддержала позицию СК, напомнив, что «проведение следственных действий по делу завершено, а следствие еще продолжается». «Имеются веские причины для содержания обвиняемого в условиях изоляции», — заявила в суде прокурор.
Дело Белых
Ранее Басманный суд Москвы продлил до 24 июня срок содержания под стражей бывшего губернатора.
Из материалов дела известно, что в отношении экс-чиновника возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Как сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ по двум эпизодам.
Экс-губернатор свою вину не признал.
Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс.
В конце июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.