Мосгорсуд оставил экс-губернатора Белых в СИЗО

Источник: ИТАР-ТАСС

«Постановление Басманного суда о продлении в отношении Белых меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — огласила судья. Доводы сторон В жалобе защита просила апелляционную инстанцию отменить решение о содержании Белых под стражей и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО. «Следствие мотивировало продление срока нахождения под стражей тяжестью предъявленного обвинения и особой общественной опасностью вменяемого преступления Белых, однако мы не согласны с квалификацией предъявленных обвинений — взятки не было», — отметил защитник.

Читайте также Следствие в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых завершено

«В уголовном деле есть показания свидетелей и результаты экспертиз, для чего были предназначены эти денежные средства», — добавил Грохотов. Защита также приобщила к материалам дела выписной эпикриз о состоянии здоровья Белых. «У него появляются новые заболевания, которые раньше не проявляли себя, состояние его здоровья только ухудшается», — сказал адвокат. Белых снова отверг все обвинения и попросил освободить его из следственного изолятора. «У меня не существует нормальной и полноценной работы с моими защитниками, а также нет возможности поправить свое здоровье в СИЗО. Угрозу для общества я не представляю», — сказал он. Кроме того, экс-губернатор добавил, что уже не сможет воспрепятствовать расследованию, так как оно завершено. В свою очередь представитель СК просила решение первой инстанции оставить в силе, считая его законным, обоснованным и мотивированным. «Оснований для удовлетворения жалобы защиты Белых отсутствуют», — отметила следователь.

Читайте также Адвокат заявил об ухудшении самочувствия Никиты Белых