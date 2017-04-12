Тавдинец второй раз пойдет в колонию за пьяную езду

Инцидент произошел 4 февраля этого года на одной из городских магистралей. Павел Танцюра, будучи имеющим судимость за совершение аналогичного преступления, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правда вскрылась, когда молодого человека остановили сотрудники ДПС. При проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения была установлена концентрация этилового спирта 0,675 мгр на один литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, было установлено, что обвиняемый нигде не работает и два года назад уже был осужден за совершение аналогичного преступления. Освободившись из мест лишения свободы, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

В итоге суд назначил Павлу Танцюре наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.