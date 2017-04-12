Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Следующее место, где Путин может «заварить кашу» - СМИ
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Тавдинец второй раз пойдет в колонию за пьяную езду

ТАВДА, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Тавде мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении нарушителя Павла Танцюры. Молодой человек признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Инцидент произошел 4 февраля этого года на одной из городских магистралей. Павел Танцюра, будучи имеющим судимость за совершение аналогичного преступления, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правда вскрылась, когда молодого человека остановили сотрудники ДПС. При проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения была установлена концентрация этилового спирта 0,675 мгр на один литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, было установлено, что обвиняемый нигде не работает и два года назад уже был осужден за совершение аналогичного преступления. Освободившись из мест лишения свободы, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

В итоге суд назначил Павлу Танцюре наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тавдинец второй раз пойдет в колонию за пьяную езду
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Никиту Белых в СИЗО
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
В Госдуме и СФ поддержали снос пятиэтажек в Москве
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство Актер поделился плюсами и минусами позднего отцовства.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь