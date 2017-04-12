Спасатели помогли двухлетнему ребенку, который засунул палец в шайбу
11 апреля в краевую службу спасения поступил вызов из Култаевской районной больницы: маленький мальчик засунул палец в металлическую деталь и не может освободиться.
11 апреля в краевую службу спасения поступил вызов из Култаевской районной больницы: маленький мальчик засунул палец в металлическую деталь и не может освободиться.
Прибывшие на место спасатели спилили шайбу «Гровера» с опухшего пальца ребенка специальным инструментом. Сейчас здоровью мальчику ничего не угрожает.
Во избежание подобных случаев в краевой службе спасения просят родителей внимательнее смотреть за действиями маленьких детей.