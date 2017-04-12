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13:45 (мск), источник: Новости Перми

Спасатели помогли двухлетнему ребенку, который засунул палец в шайбу

11 апреля в краевую службу спасения поступил вызов из Култаевской районной больницы: маленький мальчик засунул палец в металлическую деталь и не может освободиться.

Прибывшие на место спасатели спилили шайбу «Гровера» с опухшего пальца ребенка специальным инструментом. Сейчас здоровью мальчику ничего не угрожает.

Во избежание подобных случаев в краевой службе спасения просят родителей внимательнее смотреть за действиями маленьких детей.

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