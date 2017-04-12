Омич может сесть на 5 лет за кражу гаража

С заявлением о пропаже недвижимости в полицию обратился 60-летний омич. По его словам, установленный на улице Крупской гаражный бокс пропал со своего места. Сумма материального ущерба составила 80 000 рублей.

Понимая, что выйти сразу на преступника, представляется практически невозможным, сотрудники органов нашли компанию, занимавшуюся перевозкой бокса. В компании им и удалось узнать, кто именно похитил гараж.

«Подозреваемого задержали недалеко от места жительства и для выяснения всех обстоятельств доставили в отдел полиции. Как выяснили полицейские, злоумышленник спланировал преступление заранее, обратив внимание на старый гараж, составил фиктивный договор купли-продажи на свое имя и сменил замки на входной двери, чтобы отвести от себя подозрения. А после вывез гаражный бокс в пункт приема металлолома в Кировском округе и сдал за 20 000 рублей. Находившиеся в гараже строительные материалы, мебель и личные вещи похититель выбросил», — сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Теперь похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.