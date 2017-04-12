Омич может сесть на 5 лет за кражу гаража
Органы внутренних дел города раскрыли курьезную кражу гаража в Омске.
Органы внутренних дел города раскрыли курьезную кражу гаража в Омске.
С заявлением о пропаже недвижимости в полицию обратился 60-летний омич. По его словам, установленный на улице Крупской гаражный бокс пропал со своего места. Сумма материального ущерба составила 80 000 рублей.
Понимая, что выйти сразу на преступника, представляется практически невозможным, сотрудники органов нашли компанию, занимавшуюся перевозкой бокса. В компании им и удалось узнать, кто именно похитил гараж.
«Подозреваемого задержали недалеко от места жительства и для выяснения всех обстоятельств доставили в отдел полиции. Как выяснили полицейские, злоумышленник спланировал преступление заранее, обратив внимание на старый гараж, составил фиктивный договор
Теперь похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.