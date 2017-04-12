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14:52 (мск), источник: Новая Кубань

На автовокзале в Краснодаре задержали беглого грабителя

29-летний житель Саратовской области находился в федеральном розыске.

Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. На автовокзале «Краснодар-1» мужчина привлек внимание сотрудников ППС странным поведением: он нервничал и оглядывался по сторонам.

Полицейские попросили его предъявить документы. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение кражи. Кроме этого, парень ещё и неоднократно судим за подобные преступления. Избежать наказания не удастся и в этот раз.

Вора-рецидивиста задержали. Краснодарские полицейские сообщили приятную новость коллегам из другого региона, которые инициировали розыск. По данным пресс-службы УМВД России по г. Краснодару, парень находится под арестом. В ближайшее время его передадут коллегам для проведения дальнейших процессуальных действий.

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