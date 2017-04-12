На автовокзале в Краснодаре задержали беглого грабителя
29-летний житель Саратовской области находился в федеральном розыске.
29-летний житель Саратовской области находился в федеральном розыске.
Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. На автовокзале «Краснодар-1» мужчина привлек внимание сотрудников ППС странным поведением: он нервничал и оглядывался по сторонам.
Полицейские попросили его предъявить документы. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение кражи. Кроме этого, парень ещё и неоднократно судим за подобные преступления. Избежать наказания не удастся и в этот раз.