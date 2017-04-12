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13:46 (мск), источник: Volga News

Жителя Безенчукского района убили и сбросили в погреб

В Безенчукском районе полицейские задержали двух человек, подозреваемых в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям поступило сообщение об обнаружении в погребе сарая в с. Кануевка трупа с признаками насильственной смерти. Как выяснилось, погибшим оказался 56-летний мужчина, снимавший жилье у хозяев, проживающих в Челябинске.

По данным полиции, незадолго до случившегося в гости к мужчине приехали двое знакомых. По версии следствия, во время распития спиртного собутыльники поссорились и началась драка. Знакомые нанесли травмы приятелю и, испугавшись за содеянное, бросили его тело в погреб.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, задержали безработных жителей Безенчука 25 и 24 лет, уже имеющих судимости. Одного из них правоохранители разыскали в с. Приволжье, а второго — по месту жительства в пос. Безенчук.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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