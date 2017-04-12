Адвокат Белых заявил об обострении диабета у клиента и начале заболевания мозга

Представляя апелляцию на продление ареста, адвокат Андрей Грохотов заявил, что у его клиента в изоляторе обострился диабет и это привело к заболеванию мозга.

Нахождение в СИЗО, постоянное употребление лекарств негативно сказалось на состоянии его здоровья. Ему был поставлен диагноз — энцефалопатия второй степени, то есть это влияет на работу головного мозга из-за диабета.

Защита просила перевести Белых под домашний арест, где можно было бы обеспечить лечение и поддержание здоровья.