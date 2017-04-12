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15:20 (мск), источник: Ведомости

Адвокат Белых заявил об обострении диабета у клиента и начале заболевания мозга

Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста экс-губернатора Кировской области Никите Белых. Как сообщает «Интерфакс», бывший чиновник останется под стражей до 24 июня. 22 марта такое решение принял Басманный районный суд.

Источник: РИА "Новости"

Представляя апелляцию на продление ареста, адвокат Андрей Грохотов заявил, что у его клиента в изоляторе обострился диабет и это привело к заболеванию мозга.

Нахождение в СИЗО, постоянное употребление лекарств негативно сказалось на состоянии его здоровья. Ему был поставлен диагноз — энцефалопатия второй степени, то есть это влияет на работу головного мозга из-за диабета.
Андрей Грохотов
адвокат

Защита просила перевести Белых под домашний арест, где можно было бы обеспечить лечение и поддержание здоровья.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве, следствие утверждает, что его задержали с поличным при получении взятки. 29 марта Следственный комитет заявил, что расследование дела завершено. Экс-губернатора официально обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012—2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Комментарии
3
Аристарх Лохов
На деньги полковника Захарченко можно было построить "Зенит-арену".
Подумайте об этом.
Потом подумайте еще раз. И попробуйте не сойти с ума.
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Аристарх Лохов
Говорить о борьбе с коррупцией в стране, где у главы государства вся родня, дружки и обслуга за пару лет стали миллиардерами, это клоунада.
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Василий Фесин
Даёшь домашний арест...Так и будет...Если бабло отдал,то домой ,а там рассосётся...
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