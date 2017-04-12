СК возбудил уголовное дело по факту гибели пациентки Бердского родильного дома

Напомним, «Вести» рассказывали об этой истории. 20-летней роженице стало плохо после кесарева сечения.

Врачи ввели антибиотик. Это вызвало шок и остановку сердца. Женщина впала в кому. В тяжелом состоянии ее привезли в областную больницу. Спустя несколько месяцев умерла. Она так и не увидела своего новорожденного сына, которого теперь воспитывают бабушка и папа.