СК возбудил уголовное дело по факту гибели пациентки Бердского родильного дома
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели одной из пациенток Бердского родильного дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели одной из пациенток Бердского родильного дома.
Напомним, «Вести» рассказывали об этой истории. 20-летней роженице стало плохо после кесарева сечения.
Врачи ввели антибиотик. Это вызвало шок и остановку сердца. Женщина впала в кому. В тяжелом состоянии ее привезли в областную больницу. Спустя несколько месяцев умерла. Она так и не увидела своего новорожденного сына, которого теперь воспитывают бабушка и папа.