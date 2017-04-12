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14:25 (мск), источник: Nur.kz

В ЮКО больше суток ищут утонувшего в реке парня

10 апреля в реке Арысь Отрарского района предположительно утонул мужчина 1992 года рождения. Его поиски идут вторые сутки, сообщает Otyrar.kz.

Источник: Nur.kz

В поселке «Ильич» Отрарского района в реке Арысь утонул 25-летний мужчина. Об этом сообщил Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ДЧС ЮКО.

К месту происшествия выехали пять человек личного состава оперативно-спасательного отряда ДЧС ЮКО и 1 единица техники.

Водолазами на моторной лодке обследовано порядка 30 километров вниз по течению.

Проведено более пяти часов подводных погружений. Обследовано 700 квадратных метров дна реки.

Поиски продолжаются.

С начала года на водоемах ЮКО погибло пять несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра. Всего утонуло 11 человек.

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