В ЮКО больше суток ищут утонувшего в реке парня
10 апреля в реке Арысь Отрарского района предположительно утонул мужчина 1992 года рождения. Его поиски идут вторые сутки, сообщает Otyrar.kz.
10 апреля в реке Арысь Отрарского района предположительно утонул мужчина 1992 года рождения. Его поиски идут вторые сутки, сообщает Otyrar.kz.
В поселке «Ильич» Отрарского района в реке Арысь утонул 25-летний мужчина. Об этом сообщил Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ДЧС ЮКО.
К месту происшествия выехали пять человек личного состава
Водолазами на моторной лодке обследовано порядка 30 километров вниз по течению.
Проведено более пяти часов подводных погружений. Обследовано 700 квадратных метров дна реки.
Поиски продолжаются.
С начала года на водоемах ЮКО погибло пять несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра. Всего утонуло 11 человек.