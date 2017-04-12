Экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за коррупционные преступления на Дону
Бывший работник исправительной колонии обвиняется в мошенничестве, мелком взяточничестве, превышении полномочий и злоупотреблении ими.
Бывший работник исправительной колонии обвиняется в мошенничестве, мелком взяточничестве, превышении полномочий и злоупотреблении ими.
Бывшего сотрудника ГУФСИН будут судить за коррупционные преступления в Ростовской области.
Как сообщает следственное управление СКР по региону,
По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый получил от жительницы Ростовской области 430 тысяч рублей за решение вопроса об
Кроме того, сотрудник ГУФСИН неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения от осужденного за пронос на территорию колонии средств мобильной связи, возможность их использования и общее покровительство.
В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.