Экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за коррупционные преступления на Дону

Бывшего сотрудника ГУФСИН будут судить за коррупционные преступления в Ростовской области.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, экс-начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными одной из колоний Ростовской области инкриминируются ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый получил от жительницы Ростовской области 430 тысяч рублей за решение вопроса об условно-досрочном освобождении ее сына, хотя не мог сделать этого.

Кроме того, сотрудник ГУФСИН неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения от осужденного за пронос на территорию колонии средств мобильной связи, возможность их использования и общее покровительство.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.