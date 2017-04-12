Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Усманов заявил об обмене «усадьбы Медведева» на дом для сестры
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Следующее место, где Путин может «заварить кашу» - СМИ
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Максакова показала фото с кладбища в день рождения мужа - СМИ
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за коррупционные преступления на Дону

Бывший работник исправительной колонии обвиняется в мошенничестве, мелком взяточничестве, превышении полномочий и злоупотреблении ими.

Бывшего сотрудника ГУФСИН будут судить за коррупционные преступления в Ростовской области.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, экс-начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными одной из колоний Ростовской области инкриминируются ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый получил от жительницы Ростовской области 430 тысяч рублей за решение вопроса об условно-досрочном освобождении ее сына, хотя не мог сделать этого.

Кроме того, сотрудник ГУФСИН неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения от осужденного за пронос на территорию колонии средств мобильной связи, возможность их использования и общее покровительство.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Совсем не «Гарри Поттер». 10 книг, популярных у современных школьников
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Задержан подозреваемый в совершении взрыва перед матчем ЛЧ
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Ведущая «Орла и решки» раскрыла всю правду о съемках шоу На встрече со зрителями Регина Тодоренко призналась, что золотой карты не существует
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь