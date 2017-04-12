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15:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградский бизнесмен незаконно присвоил 14 миллионов рублей

В Волгограде следователями Ворошиловского района возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего генерального директора коммерческой организации.

Как пояснили ВДТВ в СУ СК России по Волгоградской области, мужчина подозревается в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Следователи утверждают, что коммерсант с января 2015 года по февраль 2017 года без согласия других учредителей и Совета директоров необоснованно назначал себе денежные вознаграждения. Всего за указанный период им таким образом было «заработано» 9,5 миллионов рублей.

Сумму свыше 4 миллионов рублей тот же бизнесмен присвоил, взяв под отчет, но так и не отчитавшись за них. В результате преступных действий возглавляемой волгоградцем фирме причинен ущерб на общую сумму без малого 14 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки Ворошиловского района.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Добавим, что в отношении этого же коммерсанта в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в марте текущего года, о невыплате заработной платы 170 работникам своей фирмы на сумму свыше 16 миллионов рублей. Задолженность по зарплате до сих пор не погашена.

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