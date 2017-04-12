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15:43 (мск), источник: ИА REGNUM

В Польше задержан калининградец с крупнейшей партией контрабандных сигарет

Польская казна могла потерять до 6 млн рублей не уплаченных таможенных пошлин.

Польские таможенники задержали российский грузовик, в котором было спрятано 16 тыс. пачек сигарет. Представитель Варминьско-Мазурской таможни назвал задержание крупнейшей попыткой контрабанды сигарет с начала 2017 года.

Как сообщает портал braniewo.wm.pl, грузовой автомобиль марки Mercedes въехал из Калининградской области на погранпереход Гжехотки за несколько минут до полуночи, 11 апреля.

«Водитель, житель Калининграда, уверял, что не везёт ничего запрещённого, и после проверки кабины могло показаться, что он говорит правду», — пишет издание. Однако при сканировании выяснилось, что в передней части фургона была создана дополнительная стенка и в образовавшемся тайнике спрятаны сигареты.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов извлекли из тайника 15 999 пачек сигарет.

«Если бы этот товар въехал в Польшу, то казна государства потеряла бы почти 400 тысяч злотых (5,7 млн рублей. —  ИА REGNUM) не уплаченных таможенных пошлин и налогов», — уточнили в польской таможне.

Грузовик отправлен на штрафстоянку, а в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что контрабанда сигарет из российской Калининградской области в Польшу является одним из прибыльных криминальных видов деятельности, поскольку табачные изделия в России стоят почти вдвое дешевле, чем в Польше.

Напомним, последний раз столь внушительную партию сигарет польские таможенники изъяли в августе 2015 года. Тогда была задержана целая украинская семья, нелегально перевозившая из Калининграда в Варминьско-Мазурское воеводство 16 тыс. пачек сигарет.

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