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15:43 (мск), источник: Volga News

Уголовное дело «правой руки» Светланы Лады-Русь передали в суд

Самарская полиция завершила расследование уголовного дела Марины Герасимовой, которую называли «правой рукой» Светланы Лада-Русь (Пеуновой).

Напомним, расследование началось зимой 2016 г. с заявления Евгении Граховой, которая в результате обмана якобы лишилась своей иномарки. Впрочем, «пеуновцы» утверждали, что машину женщину отдала в счет долга 900 тыс. руб. перед Герасимовой.

В июле 2016 г. появилось новое уголовное дело. «Обвиняемая в ноябре 2015 г., являясь участником религиозного объединения, с помощью шантажа и психологического воздействия в отношении женщины 1980 года рождения причинила последней тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство», — сообщили тогда в ГУ МВД России по Самарской области.

В обоих уголовных делах фигурирует и Светлана Лада-Русь, которую однако допросить невозможно, поскольку женщина исчезла в неизвестном направлении и была объявлена в розыск.

Чтобы Герасимова не последовала за ней, ее в начале заключили под домашний арест, а осенью 2016 г. отправили в СИЗО, потому что следователи узнали, что на ее имя был куплен билет на поезд до Москвы.

Впрочем, адвокаты Герасимовой уверены: билет специально купили сами оперативники, чтобы арестовать их подзащитную, которая в тот день на самом деле лежала дома с температурой и без паспорта. Документ же, по их словам, находится у следователей.

Кроме того, 9 августа 2016 г. Верховный Суд РФ принял решение о ликвидации партии «Воля», во главе которой стояла Светлана Лада-Русь, и всех ее региональных подразделений в связи с распространением экстремистских материалов. Это решение устояло в апелляционной инстанции.

При передаче дела в суд не обошлось без скандала: адвокаты Герасимовой утверждают, что им не дали достаточно времени, а их подзащитной — возможности ознакомиться с 300-страничным обвинительным заключением и вещественными доказательствами по делу. Следователи в свою очередь обвинили адвокатов в затягивании процесса ознакомления с материалами дела.

Решением Октябрьского районного суда Герасимовой ограничили сроки, чем защита осталась недовольна и подала апелляцию в Самарский областной суд. Рассмотреть ее должны 18 апреля.

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