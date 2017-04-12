Уголовное дело «правой руки» Светланы Лады-Русь передали в суд
Самарская полиция завершила расследование уголовного дела Марины Герасимовой, которую называли «правой рукой» Светланы
Самарская полиция завершила расследование уголовного дела Марины Герасимовой, которую называли «правой рукой» Светланы
Напомним, расследование началось зимой 2016 г. с заявления Евгении Граховой, которая в результате обмана якобы лишилась своей иномарки. Впрочем, «пеуновцы» утверждали, что машину женщину отдала в счет долга 900 тыс. руб. перед Герасимовой.
В июле 2016 г. появилось новое уголовное дело. «Обвиняемая в ноябре 2015 г., являясь участником религиозного объединения, с помощью шантажа и психологического воздействия в отношении женщины 1980 года рождения причинила последней тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство», — сообщили тогда в ГУ МВД России по Самарской области.
В обоих уголовных делах фигурирует и Светлана
Чтобы Герасимова не последовала за ней, ее в начале заключили под домашний арест, а осенью 2016 г. отправили в СИЗО, потому что следователи узнали, что на ее имя был куплен билет на поезд до Москвы.
Впрочем, адвокаты Герасимовой уверены: билет специально купили сами оперативники, чтобы арестовать их подзащитную, которая в тот день на самом деле лежала дома с температурой и без паспорта. Документ же, по их словам, находится у следователей.
Кроме того, 9 августа 2016 г. Верховный Суд РФ принял решение о ликвидации партии «Воля», во главе которой стояла Светлана
При передаче дела в суд не обошлось без скандала: адвокаты Герасимовой утверждают, что им не дали достаточно времени, а их подзащитной — возможности ознакомиться с 300-страничным обвинительным заключением и вещественными доказательствами по делу. Следователи в свою очередь обвинили адвокатов в затягивании процесса ознакомления с материалами дела.
Решением Октябрьского районного суда Герасимовой ограничили сроки, чем защита осталась недовольна и подала апелляцию в Самарский областной суд. Рассмотреть ее должны 18 апреля.