В Астане загорелось общежитие

В 16.08 часов поступило сообщение о том, что горит комната в общежитие по адресу улица Толстого 40.

«К моменту прибытия через 7 минут пожарных подразделений было установлено, что горит кровля общежития на площади предварительно 100 квадратных метров. На данный момент производится работа по тушению пожара. На месте пожара задействовано 38 человек личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения ДЧС Астаны», — прокомментировали в пресс-службе ДЧС Астаны.

Пожар был ликвидирован в 16.58. Жертв и пострадавших нет.