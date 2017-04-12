Житель Башкирии незаконно получал двойную пенсию и обманул государство на 6 миллионов рублей

20 лет пенсионер, некогда получив прописку в Башкирии, обманывал государство и получал пенсию аж в двух регионах и фактически обеспечил себе безбедную старость.

Дело в том, что пенсия у 77-летнего мужчины вовсе не маленькая — около 90 тысяч рублей. А все потому, что во времена Советского Союза он трудился летчиком-испытателем на Украине. После возвращения он получил два паспорта нового государства. После он прописался у знакомых в Башкирии и подал заявление в уфимский пенсионный орган о назначении ему пенсии. Затем мошенник перебрался в Чувашию и оформил денежное обеспечение за выслугу лет в Новочебоксарске.

Следователи усмотрели в махинациях пожилого мужчины, который увел более 6 миллионов рублей, злой умысел и возбудили уголовное дело. Накануне суд Чебоксар вынес ему приговор — три года лишения свободы условно с испытательным сроком и полным возмещением ущерба.