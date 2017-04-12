Житель Башкирии незаконно получал двойную пенсию и обманул государство на 6 миллионов рублей
Его признали виновным по статье «Мошенничество».
Его признали виновным по статье «Мошенничество».
20 лет пенсионер, некогда получив прописку в Башкирии, обманывал государство и получал пенсию аж в двух регионах и фактически обеспечил себе безбедную старость.
Дело в том, что пенсия у 77-летнего мужчины вовсе не маленькая — около 90 тысяч рублей. А все потому, что во времена Советского Союза он трудился
Следователи усмотрели в махинациях пожилого мужчины, который увел более 6 миллионов рублей, злой умысел и возбудили уголовное дело. Накануне суд Чебоксар вынес ему приговор — три года лишения свободы условно с испытательным сроком и полным возмещением ущерба.