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15:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане несовершеннолетний обвиняется в убийстве двух человек

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, обвиняются в убийстве двоих человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало о пожаре в частном нежилом доме в Зеленодольске, на котором нашли тела двух мужчин.

По версии следствия, в ночь на 12 ноября 17-летний парень с 13-летним знакомым приехали на такси в Зеленодольск и украли из дома батюшки местной церкви мобильный телефон и тысячу семьсот рублей.

После этого они попытались переночевать в частном доме на улице Загородной, где в тот момент находились двое 60-летних мужчин без определенного места жительства, которые не пустили подростков. В отместку злоумышленники подожгли дом и скрылись, однако в последний момент позвонили с похищенного ими телефона в пожарную службу и сообщили о возгорании.

Тем не менее, оба мужчины скончались от отравления продуктами горения.

Позже личности подростков были установлены. По версии следствия, в 2016 году 17-летний парень вместе с 20-летним товарищем Ленаром Кузьминым участвовали в серии краж велосипедов и нападений на торговые киоски в Казани.

Их обвиняют в совершении преступлений по статьям «Кража», «Грабеж», «Покушение на кражу», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений путем обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершение тяжкого преступления», а младшего из подельников обвиняют еще и в «Убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору».

Причастность к совершению преступлений Кузьмин признал, его 17-летний подельник не признал. Третий злоумышленник, в силу возраста не подлежит привлечению к уголовной ответственности и помещен в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.

По информации страшего помощник прокурора РТ Руслана Галиева, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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