Глава Нижнеуслонского сельского поселения спас из горящего дома пенсионера
Руководитель исполкома Нижнеуслонского сельского поселения спас на пожаре пожилого мужчину, сообщает
Руководитель исполкома Нижнеуслонского сельского поселения спас на пожаре пожилого мужчину, сообщает
Утром 11 апреля на ул. Заводской загорелся частный дом. Увидев пламя из окна, председатель сельсовета Айдар Шайдуллин бросился к горящему зданию. По его словам, он знал, что в этом доме проживает одинокий пенсионер, который плохо видит и слышит.
«Я подбежал к входной двери, но открыть ее не смог, потому что дверь была закрыта изнутри. Тогда я разбил стекло и через окно залез в дом», — вспоминает глава сельского поселения.
В комнате на кровати Шайдуллин обнаружил пожилого хозяина. В условиях сильного задымления он открыл изнутри входную дверь и вынес пенсионера на улицу. Мужчина от дыма и огня не пострадал. Сам Шайдуллин получил небольшие порезы рук, когда разбивал стекло.
Дом пенсионера сгорел полностью. В ходе разбора конструкций пожарные обнаружили на плите кастрюлю. Как выяснилось, хозяин дома утром готовил еду. Поставив кастрюлю на горящую конфорку, он пошел прилечь на кровать и случайно уснул.
Айдара Шайдуллина наградят медалью «За отвагу на пожаре». К слову, он является руководителем добровольной пожарной команды «Нижний Услон».