Глава Нижнеуслонского сельского поселения спас из горящего дома пенсионера

Утром 11 апреля на ул. Заводской загорелся частный дом. Увидев пламя из окна, председатель сельсовета Айдар Шайдуллин бросился к горящему зданию. По его словам, он знал, что в этом доме проживает одинокий пенсионер, который плохо видит и слышит.

«Я подбежал к входной двери, но открыть ее не смог, потому что дверь была закрыта изнутри. Тогда я разбил стекло и через окно залез в дом», — вспоминает глава сельского поселения.

В комнате на кровати Шайдуллин обнаружил пожилого хозяина. В условиях сильного задымления он открыл изнутри входную дверь и вынес пенсионера на улицу. Мужчина от дыма и огня не пострадал. Сам Шайдуллин получил небольшие порезы рук, когда разбивал стекло.

Дом пенсионера сгорел полностью. В ходе разбора конструкций пожарные обнаружили на плите кастрюлю. Как выяснилось, хозяин дома утром готовил еду. Поставив кастрюлю на горящую конфорку, он пошел прилечь на кровать и случайно уснул.

Айдара Шайдуллина наградят медалью «За отвагу на пожаре». К слову, он является руководителем добровольной пожарной команды «Нижний Услон».