AP рассказало о массовом сексуальном насилии со стороны миротворцев ООН

Миротворцы и сотрудники миссий ООН на протяжение последних 12 лет систематически совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних детей и женщин, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные собственного расследования деятельности миротворческих миссий по всему миру.
Агентство за этот период времени опросило более 300 жертв сексуального насилия и собрало более 2000 заявлений о сексуальном насилии, совершенном миротворцами из 23 стран мира.
К примеру, по данным агентства, 134 миротворца из Шри-Ланки систематически эксплуатировали девять детей на Гаити с 2004 по 2007 год. Такие данные содержатся докладе ООН, предназначенном для внутреннего пользования, сообщает агентство. Из них 114 миротворцев, упомянутых в докладе, были отправлены домой, однако никто из них не был заключен в тюрьму, отмечает AP.
Агентство также интервьюировало жертв сексуальных преступлений, действующих и бывших чиновников ООН, чтобы выяснить, что было сделано для того, чтобы установить вину и наказать тех, кого подозревают в совершении насилия. Согласно выводам авторов расследования, сотрудники миротворческих миссий ООН не могут быть осуждены или наказаны самой организацией, поэтому обвинить или наказать за сексуальные преступления миротворцев могут только власти стран, граждане которых в этих миссиях состоят, указывают авторы доклада.
«За редкими исключениями лишь немногие страны ответили на неоднократные просьбы, в то время как имена лиц, признанных виновными, сохраняются в тайне», — пишут авторы исследования. Таким образом подозреваемые в совершении преступлений сексуального характера избегают ответственности.
В марте Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш объявил о новых мерах по борьбе с сексуальным насилием и эксплуатацией со стороны миротворцев ООН и других сотрудников миссий, указывает AP. «Мы не потерпим тех, кто позволяет себе сексуальную эксплуатацию или попустительствует сексуальному насилию. Мы не позволим никому скрыть эти преступления с флагом ООН», — сказал он.
Это воззвание, как отмечает агентство, «удручающе знакомо»: более десяти лет назад ООН подготовила доклад, который обещал предпринять меры по прекращению сексуального насилия со стороны миротворцев, однако большинство реформ не были воплощены. Авторы исследования отмечают, что остановить насилие будет возможно, только если в ООН будет заключено соглашение о преследовании за такие преступления.