AP рассказало о массовом сексуальном насилии со стороны миротворцев ООН

Источник: AP 2017

Миротворцы и сотрудники миссий ООН на протяжение последних 12 лет систематически совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних детей и женщин, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные собственного расследования деятельности миротворческих миссий по всему миру.

Агентство за этот период времени опросило более 300 жертв сексуального насилия и собрало более 2000 заявлений о сексуальном насилии, совершенном миротворцами из 23 стран мира.

К примеру, по данным агентства, 134 миротворца из Шри-Ланки систематически эксплуатировали девять детей на Гаити с 2004 по 2007 год. Такие данные содержатся докладе ООН, предназначенном для внутреннего пользования, сообщает агентство. Из них 114 миротворцев, упомянутых в докладе, были отправлены домой, однако никто из них не был заключен в тюрьму, отмечает AP. Агентство также интервьюировало жертв сексуальных преступлений, действующих и бывших чиновников ООН, чтобы выяснить, что было сделано для того, чтобы установить вину и наказать тех, кого подозревают в совершении насилия. Согласно выводам авторов расследования, сотрудники миротворческих миссий ООН не могут быть осуждены или наказаны самой организацией, поэтому обвинить или наказать за сексуальные преступления миротворцев могут только власти стран, граждане которых в этих миссиях состоят, указывают авторы доклада.

Читайте также Foreign Policy назвал десять самых нестабильных горячих точек в 2017 году