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14:57 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге 15-летний школьник насмерть забил охранника ТСЖ за просьбу не шуметь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге следователи разбираются в обстоятельства смерти 40-летнего охранника ТСЖ, который погиб от рук подростков.

По предварительным данным, вечером 8 марта 15-летний школьник в компании друзей организовал вечеринку в подъезде одного из домов в Чкаловском районе. Возмущенные шумным поведением подростков жильцы вызвали охранника ТСЖ. Прибывший на место мужчина поднялся на этаж, где, по данным следствия, находилось более десяти молодых людей, и попросил их покинуть здание, однако дебоширы не собирались повиноваться.

В ответ на требования 15-летний подросток накинулся на охранника и начал избивать его руками и ногами. Мужчина, получив серьезные травмы головы и сильные ушибы всего тела, потерял сознание и больше в себя не приходил. Спустя месяц, 9 апреля, пострадавший скончался в больнице.

«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый на данный момент задержан», — сообщили «Лайф» в СУ СКР по Свердловской области.

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