Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Киев хотел захватить Керченский полуостров в Крыму в 2014 г – СМИ
Балканы могут стать полем боя для РФ и США - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Максакова показала фото с кладбища в день рождения мужа - СМИ
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14«Дарю тебе звезду»
18:17 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за голубя чуть не взорвалась квартира на Гагарина

Птицу вовремя обнаружил бдительный житель дома.

11 апреля самарец Сергей Башарин обнаружил у себя в газовой колонке мертвого голубя, рассказал сам Сергей порталу ProGorodSamara.ru. Как пояснил наш читатель, он живет в «хрущевке» на улице Гагарина в Советском районе. Птица попала в патрубок радиатора через трубу дымохода.

 — Сработал автомеханизм отключения колонки — благодаря чему мы остались живы. Именно так сказала газовая служба, вызванная для ремонта, — рассказал Сергей Башарин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кошмар на Южном шоссе: горожане мучились, а водители маршруток игнорировали ограничения
В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона
Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США
Россия наложит вето на проект резолюции ООН по химатаке в Сирии
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Ведущая «Орла и решки» раскрыла всю правду о съемках шоу На встрече со зрителями Регина Тодоренко призналась, что золотой карты не существует
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь