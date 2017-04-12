В Самаре из-за голубя чуть не взорвалась квартира на Гагарина

11 апреля самарец Сергей Башарин обнаружил у себя в газовой колонке мертвого голубя, рассказал сам Сергей порталу ProGorodSamara.ru. Как пояснил наш читатель, он живет в «хрущевке» на улице Гагарина в Советском районе. Птица попала в патрубок радиатора через трубу дымохода.

— Сработал автомеханизм отключения колонки — благодаря чему мы остались живы. Именно так сказала газовая служба, вызванная для ремонта, — рассказал Сергей Башарин.