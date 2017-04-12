В Башкирии пьяный водитель подменил пробу крови, чтобы не лишаться прав

В Альшеевском районе полицейские тормознули водителя, который оказался пьян. А медосвидетельствование лишь подтвердило догадки инспекторов ГИБДД. Кроме того, выяснилось, что мужчина уже имеет штраф — и продолжает нарушать.

В отношении него возбудили уголовное дело, но 33-летний подозреваемый придумал аферу, чтобы избежать наказания: он подговорил медиков, которые брали у него анализы для химико-токсилогического исследования, и подменил пробу крови.

Нехитрую махинацию подозреваемого раскрыли, когда провели генетическую экспертизу, которая показала, что кровь — не его.