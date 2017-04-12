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15:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже столкнулись 3 маршрутки: пострадал пассажир

Авария произошла на Ленинском проспекте.

ДТП с участием автобусов № 41, 42 и «Газели» маршрута № 322 произошло у дома № 114 по Ленинскому проспекту в 12:05 среды, 12 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. В ДТП пострадал пассажир «ПАЗа» № 42, уточнили в городском батальоне ДПС.

По данным автоинспекции, 53-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» маршрута № 41 ехал в сторону улицы Димитрова и врезался в стоящие на светофоре автобус «ПАЗ» маршрута № 42 и «Газель» маршрута № 322. За рулем второго автобуса находился 43-летний мужчина, за рулем «Газели» — 30-летний горожанин. По предварительным данным, в аварии пострадал пассажир «ПАЗа», водители не пострадали.

Полицейские уточняют обстоятельства аварии, а также данные о пассажире и его травмах.

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